Выпуск новостей за 17:00: Второй кандидат в Президенты. Новый год в мире
В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 17:00 – Правозащитник из Броваров Владимир Ратуш может стать вторым кандидатом на пост Президента Украины. В Японии и Южной Корее уже празднуют Новый год. Первыми же его приход встретили жители тихоокеанских островов Самоа и Кирибати.
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Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента.
В России из-за взрыва газа обрушился подъезд, есть человеческие жертвы.
Источник: 24 канал
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