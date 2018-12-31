Выпуск новостей за 17:00: Второй кандидат в Президенты. Новый год в мире

В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 17:00 – Правозащитник из Броваров Владимир Ратуш может стать вторым кандидатом на пост Президента Украины. В Японии и Южной Корее уже празднуют Новый год. Первыми же его приход встретили жители тихоокеанских островов Самоа и Кирибати.

Также в выпуске: Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента. В России из-за взрыва газа обрушился подъезд, есть человеческие жертвы.