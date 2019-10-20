Випуск новин за 17:00: Найдовший в історії авіапереліт. Нова очільниця НАЗК

У випуску новин за 20 жовтня станом на 17:00 – австралійська авіакомпанія здійснила найдовший в історії переліт. Пасажирський літак подолав відстань у понад 16 тисяч кілометрів від Нью-Йорка до Сіднея за 19 годин без зупинки та дозаправки. Кабмін погодив Наталію Новак на посаду голови НАЗК. Щоправда, нова керівниця агентства призначена на посаду лише тимчасово.

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