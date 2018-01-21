Випуск новин за 17:00: Обстріл автобуса з цивільними на Донеччині. Негода в Україні

У випуску новин за 21 січня станом на 17:00 – бойовики обстріляли мікроавтобус поблизу Оленівки на Донеччині. Це вже територія непідконтрольна українській владі. Один пасажир загинув, двоє – поранені. Через негоду яка наприкінці тижня прокотилася Україною, й досі залишаються без світла 288 населених пункти.

Також у випуску: Через некомпетентного гіда туристів із Києва знесло лавиною. Дивом ніхто не постраждав. Як українці вшановують подвиг "кіборгів". Вчора, 20 січня, під час нападу на готель в Кабулі загинув один українець.