Випуск новин за 17:00: Побиття учасників акції щодо Гандзюк. Роковини боїв за Широкине

У випуску новин за 10 лютого станом на 17:00 – поліція вибачається за побиття активістів, напередодні молодики мітингували на столичній Контрактовій площі, запитували у лідерки Батьківщини "Хто Замовив Катю Гандзюк?". Протягом 2014 – 2015 років точилися запеклі бої за Широкине біля Маріуполя, це була одна з найгарячіших точок в АТО.

Також у випуску: У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих героїв боїв за Дебальцеве. На Черкащині рятувальники провели навчання для рибалок, як врятуватися з крижаної пастки. На Житомирщині ієрарх Української православної церкви Московського патріархату Віссаріон погрожує священникам, які перейшли до УПЦ.