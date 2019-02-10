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      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 17:00: Побиття учасників акції щодо Гандзюк. Роковини боїв за Широкине

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 лютого станом на 17:00 – поліція вибачається за побиття активістів, напередодні молодики мітингували на столичній Контрактовій площі, запитували у лідерки Батьківщини "Хто Замовив Катю Гандзюк?". Протягом 2014 – 2015 років точилися запеклі бої за Широкине біля Маріуполя, це була одна з найгарячіших точок в АТО.

      Також у випуску:

      У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих героїв боїв за Дебальцеве.

      На Черкащині рятувальники провели навчання для рибалок, як врятуватися з крижаної пастки.

      На Житомирщині ієрарх Української православної церкви Московського патріархату Віссаріон погрожує священникам, які перейшли до УПЦ.

       

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Поліція Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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