Випуск новин за 17:00: Побиття учасників акції щодо Гандзюк. Роковини боїв за Широкине
У випуску новин за 10 лютого станом на 17:00 – поліція вибачається за побиття активістів, напередодні молодики мітингували на столичній Контрактовій площі, запитували у лідерки Батьківщини "Хто Замовив Катю Гандзюк?". Протягом 2014 – 2015 років точилися запеклі бої за Широкине біля Маріуполя, це була одна з найгарячіших точок в АТО.
Також у випуску:
У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих героїв боїв за Дебальцеве.
На Черкащині рятувальники провели навчання для рибалок, як врятуватися з крижаної пастки.
На Житомирщині ієрарх Української православної церкви Московського патріархату Віссаріон погрожує священникам, які перейшли до УПЦ.
Джерело: 24 канал
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