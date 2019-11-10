Випуск новин за 17:00: Поліцейські врятували дівчину від самогубства. Вибори у Румунії

У випуску новин за 10 листопада 17:00 – поліціанти у Слов’янську врятували 14-річну дівчину. Вмовили її не вкорочувати собі віку. Підлітка на даху будинку випадково помітила сусідка і одразу зателефонувала до поліції. У Румунії сьогодні пішли на виборчі дільниці. Там обирають президента. Правом голосу можуть скористатись 18 мільйонів румунів. Балотуються 14 кандидатів.

Також у випуску: Затриманому в Польщі Ігорю Мазуру не обиратимуть запобіжний захід. Українця відпустили на поруки консула. На одному з київських пляжів громадські діячі та рибалки випустили понад п'ять тон малої риби. Заселили Дніпро товстолобом, білим амуром та коропом. А у світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують — мільярд доларів. Всього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них –українці.