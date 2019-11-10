18:47
10 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Випуск новин за 17:00: Поліцейські врятували дівчину від самогубства. Вибори у Румунії

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада 17:00 – поліціанти у Слов’янську врятували 14-річну дівчину. Вмовили її не вкорочувати собі віку. Підлітка на даху будинку випадково помітила сусідка і одразу зателефонувала до поліції. У Румунії сьогодні пішли на виборчі дільниці. Там обирають президента. Правом голосу можуть скористатись 18 мільйонів румунів. Балотуються 14 кандидатів.

      Також у випуску: 

      Затриманому в Польщі Ігорю Мазуру не обиратимуть запобіжний захід. Українця відпустили на поруки консула.

      На одному з київських пляжів громадські діячі та рибалки випустили понад п'ять тон малої риби. Заселили Дніпро товстолобом, білим амуром та коропом.

      А у світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують — мільярд доларів. Всього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них –українці.

      blog_ava
      Партія "Слуга народу" змінить свою ідеологію
      сьогодні
      9964
      Теги: Випуск новин Поліція Румунія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Група Фірташа використовує імпічмент Трампа, аби відновити вплив в Україні: деталі
      сьогодні , 17:59 Група Фірташа використовує імпічмент Трампа, аби відновити вплив в Україні: деталі
      Сергій Лещенко 172
      "Слугу народу" очолив Олександр Корнієнко: що про нього відомо
      сьогодні , 17:20 "Слугу народу" очолив Олександр Корнієнко: що про нього відомо
      Ірина Вихрущ 3465
      Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      сьогодні , 17:08 Зняття депутатської недоторканності: які загрози несуть прогалини в законопроєкті
      Анна Калюжна 207
      Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      сьогодні , 16:00 Треба позбутись не російської в Україні, а дискримінації україномовних
      Блог Соцмережі 667
      Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      сьогодні , 14:30 Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      Блог Медіа 327
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук