Випуск новин за 17:00: Попит на щеплення в Україні. Загибель українського моряка

У випуску новин за 24 листопада станом на 17:00 – у приватних лікарнях закінчуються вакцини від дифтерії, а все через шалений попит. Якщо раніше на щеплення приходили десятки людей за місяць, тепер біля кабінетів черги по сотні людей на тиждень. У Кельтському морі загинув український моряк. Мальтійське судно, на якому працював 57-річний українець, попало під шторм.

Також у випуску: На виїзді з Києва, біля села Чабани, мікроавтобус зіштовхнувся з легковиком. Двоє людей загинуло через повінь у Франції. В Тернополі повінчалися волонтерка та офіцер ЗСУ.