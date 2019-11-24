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      Випуск новин за 17:00: Попит на щеплення в Україні. Загибель українського моряка

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на 17:00 – у приватних лікарнях закінчуються вакцини від дифтерії, а все через шалений попит. Якщо раніше на щеплення приходили десятки людей за місяць, тепер біля кабінетів черги по сотні людей на тиждень. У Кельтському морі загинув український моряк. Мальтійське судно, на якому працював 57-річний українець, попало під шторм.

      Також у випуску:

      На виїзді з Києва, біля села Чабани, мікроавтобус зіштовхнувся з легковиком.

      Двоє людей загинуло через повінь у Франції.

      В Тернополі повінчалися волонтерка та офіцер ЗСУ.

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      Теги: Випуск новин
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