Випуск новин за 17:00: Попит на щеплення в Україні. Загибель українського моряка
У випуску новин за 24 листопада станом на 17:00 – у приватних лікарнях закінчуються вакцини від дифтерії, а все через шалений попит. Якщо раніше на щеплення приходили десятки людей за місяць, тепер біля кабінетів черги по сотні людей на тиждень. У Кельтському морі загинув український моряк. Мальтійське судно, на якому працював 57-річний українець, попало під шторм.
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