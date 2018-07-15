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Випуск новин за 17:00: Прифронтова Красногорівка. Акція на підтримку Сенцова у Штутгарті

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 липня станом на 17:00 – через місто Красногорівка, що на Донеччині, проходить лінія фронту. Українські військові роблять усе можливе, щоб люди жили мирним життям. На центральній площі німецького міста Штутгарт зібрались активісти, щоб підтримати Олега Сенцова та інших українських політв'язнів, яких утримує Росія.

Також у випуску:

У Харкові авто на великій швидкості влетіло у візочок з немовлям, врятувати дитину не вдалося

Акція на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів відбулась у Києві.

У столиці України тривають найважливіші змагання року у кінному спорті.

Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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