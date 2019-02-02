Випуск новин за 17:00: Рекордна кількість кандидатів у президенти. Зброя для України
У випуску новин за 2 лютого станом на 17:00 – у ЦВК зареєстрували рекордну кількість кандидатів на пост президента України за часів незалежності – 28 людей. 4 лютого – кінцевий термін подання документів. Українські військові отримають ще одну партію летальної зброї. Україна планує закупити її у США.
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Джерело: 24 канал
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