Випуск новин за 17:00: Рекордна кількість кандидатів у президенти. Зброя для України

У випуску новин за 2 лютого станом на 17:00 – у ЦВК зареєстрували рекордну кількість кандидатів на пост президента України за часів незалежності – 28 людей. 4 лютого – кінцевий термін подання документів. Українські військові отримають ще одну партію летальної зброї. Україна планує закупити її у США.

Також у випуску: У Києві на вулиці Червоноткацькій,69 спалахнула пожежа на складі електроінструментів, пластику та картону. Проросійські бойовики не допускають місію ОБСЄ на окуповану територію. У четверту річницю загибелі Андрія Кузьменка в Кривому Розі на місці, де загинув співак у ДТП, організували вже традиційний автопробіг пам'яті.