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Випуск новин за 17:00: Річниця 57-ї бригади. Продаж зброї у Харкові

Випуск новин 30 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 липня станом на 17:00 – 37 їхніх побратимів загинули на Донбасі, військові 57-ї мотопіхотної бригади зібралися в Києві, щоби згадати друзів і відзначити річницю створення підрозділу. У Харкові колишній військовий попався на продажі зброї.

Також у випуску:

П'яний чиновник Олефір на Закарпатті збив двох жінок.

Теракт у Пакистані.

Народні депутати пішли у відпустку з боргами.

 

 

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 канал
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