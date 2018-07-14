Випуск новин за 17:00: Річниця 57-ї бригади. Продаж зброї у Харкові
У випуску новин за 14 липня станом на 17:00 – 37 їхніх побратимів загинули на Донбасі, військові 57-ї мотопіхотної бригади зібралися в Києві, щоби згадати друзів і відзначити річницю створення підрозділу. У Харкові колишній військовий попався на продажі зброї.
Також у випуску:
П'яний чиновник Олефір на Закарпатті збив двох жінок.
Теракт у Пакистані.
Народні депутати пішли у відпустку з боргами.
Джерело: 24 канал
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