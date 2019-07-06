Випуск новин за 17:00: Розслідування щодо сміттєвої блокади Львова. Перейменування вулиць
У випуску новин за 6 липня станом на 17:00 – президент Володимир Зеленський підняв питання сміттєвої блокади міста та заявив про готовність сприяти більш активному розслідуванню фактів підпалу сміття. В українських містах декомунізованим вулицям почали повертати попередню назву. До прикладу, у Харкові проспект імені генерала дисидента Григоренка знову носить ім'я ката-українофоба маршала Жукова.
Також у випуску:
В Україні з 6 на 7 липня відзначають Івана Купала.
Як родина українського моряка Андрія Ейдера чекає його з полону.
Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відвідав Київ і провів прес-конференцію, на якій похвалив українського боксера Василя Ломаченка.
Джерело: 24 канал
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