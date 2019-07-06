18:50
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, 5 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 17:00: Розслідування щодо сміттєвої блокади Львова. Перейменування вулиць

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 липня станом на 17:00 – президент Володимир Зеленський підняв питання сміттєвої блокади міста та заявив про готовність сприяти більш активному розслідуванню фактів підпалу сміття. В українських містах декомунізованим вулицям почали повертати попередню назву. До прикладу, у Харкові проспект імені генерала дисидента Григоренка знову носить ім'я ката-українофоба маршала Жукова.

      Також у випуску:

      В Україні з 6 на 7 липня відзначають Івана Купала. 

      Як родина українського моряка Андрія Ейдера чекає його з полону.

      Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відвідав Київ і провів прес-конференцію, на якій похвалив українського боксера Василя Ломаченка.

      blog_ava
      Зарплата секретаря РНБО Данилюка: стала відома сума
      сьогодні
      5666
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      сьогодні , 16:01 Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      Блог Медіа 645
      Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      сьогодні , 14:31 Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      Анастасія Зазуляк 2447
      Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      сьогодні , 12:01 Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 1366
      Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      сьогодні , 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      Наталія Печерська 1040
      Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      сьогодні , 08:25 Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      Сергій Климовський 8474
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук