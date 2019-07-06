Випуск новин за 17:00: Розслідування щодо сміттєвої блокади Львова. Перейменування вулиць

У випуску новин за 6 липня станом на 17:00 – президент Володимир Зеленський підняв питання сміттєвої блокади міста та заявив про готовність сприяти більш активному розслідуванню фактів підпалу сміття. В українських містах декомунізованим вулицям почали повертати попередню назву. До прикладу, у Харкові проспект імені генерала дисидента Григоренка знову носить ім'я ката-українофоба маршала Жукова.

Також у випуску: В Україні з 6 на 7 липня відзначають Івана Купала. Як родина українського моряка Андрія Ейдера чекає його з полону. Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відвідав Київ і провів прес-конференцію, на якій похвалив українського боксера Василя Ломаченка.

Джерело: 24 канал