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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 17:00: Скандальна заява Устенка. Коли в Україну прийде зимова погода

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 грудня станом на 17:00 – в ефірі одного з телеканалів нардеп від "Слуги народу" Олег Устенко у словесній перепалці із іншим нардепом Олексієм Гончаренком сказав, що мовний закон спрвокував Росію на анексію Криму. На всю територію України справжня зима, за прогнозами експертів, прийде вже 27 грудня. Температура повітря буде морозною, а погода стане сніжною.

      Також у випуску:

      Зеленський підписав закон про остаточну ліквідацію так званих "майданчиків Яценка".

      Прокуратура Криму зареєструвала провадження про незаконний перетин українського кордону через перший російський потяг, який проїхав Керченським мостом.

      У Парижі на Різдво французи залишилися без метро та залізниці.

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      Теги: Випуск новин Погода Слуга народу мовне питання
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