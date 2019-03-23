Випуск новин за 17:00: Справа проти оточення Порошенка у США. Відключення ТБ

У випуску новин за 23 березня станом 17:00 – за даними ЗМІ, проти оточення Порошенка відкрили кримінальні справи у Сполучених Штатах Америки. Низку осіб з команди чинного президента підозрюють у зловживаннях. За тиждень до виборів в Україні почали вимикати телеканали, найбільше у прилеглих до Росії районах. Зокрема, це сталося і в містечку на Сумщині.

Також у випуску: Софію Київську не можуть поділити представники ПЦУ і греко-католицької церкви. На Чернігівщині негода позривала дахи і повиривала дерева. Активісти "Нацкорпусу" вже втретє вийшли на акцію, вимагають звільнити Олега Гладковського.