Випуск новин за 17:00: Справа проти оточення Порошенка у США. Відключення ТБ
У випуску новин за 23 березня станом 17:00 – за даними ЗМІ, проти оточення Порошенка відкрили кримінальні справи у Сполучених Штатах Америки. Низку осіб з команди чинного президента підозрюють у зловживаннях. За тиждень до виборів в Україні почали вимикати телеканали, найбільше у прилеглих до Росії районах. Зокрема, це сталося і в містечку на Сумщині.
Також у випуску:
Софію Київську не можуть поділити представники ПЦУ і греко-католицької церкви.
На Чернігівщині негода позривала дахи і повиривала дерева.
Активісти "Нацкорпусу" вже втретє вийшли на акцію, вимагають звільнити Олега Гладковського.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Український гімнаст Радівілов виграв срібну медаль на етапі Кубка світусьогодні , 17:25
-
"Нацкорпус" протестує у Києві: до Адміністрації Порошенка принесли вимоги та похоронні вінкисьогодні , 17:08
-
Домовлялись про об'єднання проти України, – Порошенко про візит Бойка-Медведука до Москвисьогодні , 14:57
Коментарі