Випуск новин за 17:00: Телефонна розмова Порошенка і Путіна. Затримання Сігала
У випуску новин за 9 червня станом на 17:00 – уповноважені з прав людини України та Росії найближчим часом відвідають українських політв'язнів, про це під час телефонної розмови домовилися Петро Порошенко та Володимир Путін. Екс-регіонала Сігала, чиє підприємство тоннами хоронило курячі відходи в полі неподалік від житлових будинків, таки заарештували.
Також у випуску:
Нема прописки – нема місця в дитсадку.
Ув'язнений в Росії Станіслав Клих розпочав голодування.
Ситуація на фронті: 6 українських військових поранено.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі