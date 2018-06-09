Випуск новин за 17:00: Телефонна розмова Порошенка і Путіна. Затримання Сігала

У випуску новин за 9 червня станом на 17:00 – уповноважені з прав людини України та Росії найближчим часом відвідають українських політв'язнів, про це під час телефонної розмови домовилися Петро Порошенко та Володимир Путін. Екс-регіонала Сігала, чиє підприємство тоннами хоронило курячі відходи в полі неподалік від житлових будинків, таки заарештували.

Також у випуску: Нема прописки – нема місця в дитсадку. Ув'язнений в Росії Станіслав Клих розпочав голодування. Ситуація на фронті: 6 українських військових поранено.