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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 17:00: Телефонна розмова Порошенка і Путіна. Затримання Сігала

Випуск новин 7 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 червня станом на 17:00 – уповноважені з прав людини України та Росії найближчим часом відвідають українських політв'язнів, про це під час телефонної розмови домовилися Петро Порошенко та Володимир Путін. Екс-регіонала Сігала, чиє підприємство тоннами хоронило курячі відходи в полі неподалік від житлових будинків, таки заарештували.

Також у випуску:

Нема прописки – нема місця в дитсадку.

Ув'язнений в Росії Станіслав Клих розпочав голодування.

Ситуація на фронті: 6 українських військових поранено.

 

Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин Петро Порошенко Володимир Путін Євген Сігал
Джерело: 24 Канал
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