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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 17:00: У Радбезі ООН говорили про Сирію. Повернення рибалок

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 лютого станом на 17:00 – в Радбезі ООН обговорили ризики повномасштабної війни на півночі Сирії. Екстерне засідання відбулось у ніч проти суботи. Причиною стало загострення військового конфлікту у провінції Ідліб. Українські рибалки, яких два тижні тому затримали російські ФСБшники в Азовському морі, повернулися до України.

      Також у випуску:

      Від вибуху в Дніпрі дитині відірвало руку. Нещасний випадок стався зранку в одному зі спальних районів міста.

      Минулої доби на Донбасі один наш військовий отримав поранення. Російські найманці 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

      У ЗМІ стверджують, що Олексій Гончарук готовий піти з посади прем'єра, а частину міністрів мають замінити. Журналісти дізнались, чи можливий такий сценарій подій.

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      Теги: Війна у Сирії Українці в полоні РФ Випуск новин
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