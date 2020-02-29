Випуск новин за 17:00: У Радбезі ООН говорили про Сирію. Повернення рибалок

У випуску новин за 29 лютого станом на 17:00 – в Радбезі ООН обговорили ризики повномасштабної війни на півночі Сирії. Екстерне засідання відбулось у ніч проти суботи. Причиною стало загострення військового конфлікту у провінції Ідліб. Українські рибалки, яких два тижні тому затримали російські ФСБшники в Азовському морі, повернулися до України.

Також у випуску: Від вибуху в Дніпрі дитині відірвало руку. Нещасний випадок стався зранку в одному зі спальних районів міста. Минулої доби на Донбасі один наш військовий отримав поранення. Російські найманці 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. У ЗМІ стверджують, що Олексій Гончарук готовий піти з посади прем'єра, а частину міністрів мають замінити. Журналісти дізнались, чи можливий такий сценарій подій.