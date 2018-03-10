Випуск новин за 17:00: Утиски журналістів у Туреччині. Волонтери з Донеччини
Випуск новин 17:54, 10 березня 134 Читать новость на русском
У випуску новин за 10 березня станом на 17:00 – у Туреччині влада звинуватила медійників у тероризмі. За критику влади ув'язнили 25 журналістів. Як у Краматорськ та Слов'янськ військові ,приїжджають поповнити запаси необхідного на фронті до місцевих волонтерів.
Також у випуску:
Внаслідок погоні у Рівному постраждали двоє поліцейських.
Під посольством РФ у Києві вимагають звільнити Дениса Бахолдіна.
Зі Східної Гути починають виходити бойовики.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні, 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні, 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні, 08:00
Коментарі