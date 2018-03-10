Випуск новин за 17:00: Утиски журналістів у Туреччині. Волонтери з Донеччини

У випуску новин за 10 березня станом на 17:00 – у Туреччині влада звинуватила медійників у тероризмі. За критику влади ув'язнили 25 журналістів. Як у Краматорськ та Слов'янськ військові ,приїжджають поповнити запаси необхідного на фронті до місцевих волонтерів.

Також у випуску: Внаслідок погоні у Рівному постраждали двоє поліцейських. Під посольством РФ у Києві вимагають звільнити Дениса Бахолдіна. Зі Східної Гути починають виходити бойовики.