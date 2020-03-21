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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 17:00: Вакцина від коронавіурус. Випадок коронавірусу у Тернополі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 21 березня станом на 17:00 – британська компанія спробує розробити вакцину від COVID-19. Випробовуватимуть її на добровольцях, які зголосились спеціально заразитись коронавірусом. Таких людей є понад 20 тисяч. У Тернополі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворів місцевий священник.

      Також у випуску:

      Китай відновлює туризм. У місто Шиянь вже впускають відвідувачів.

      В Ірпені чоловік пропонував через інтернет придбати за 750 гривень тест на коронавірус.

      Режим надзвичайної ситуації запровадили в Харкові. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія.

      Аваков пропонує ввести в Україні тотальний карантин
      сьогодні
      Теги: Тернопіль Випуск новин
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