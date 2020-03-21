Випуск новин за 17:00: Вакцина від коронавіурус. Випадок коронавірусу у Тернополі
У випуску новин за 21 березня станом на 17:00 – британська компанія спробує розробити вакцину від COVID-19. Випробовуватимуть її на добровольцях, які зголосились спеціально заразитись коронавірусом. Таких людей є понад 20 тисяч. У Тернополі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворів місцевий священник.
Також у випуску:
Китай відновлює туризм. У місто Шиянь вже впускають відвідувачів.
В Ірпені чоловік пропонував через інтернет придбати за 750 гривень тест на коронавірус.
Режим надзвичайної ситуації запровадили в Харкові. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія.
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