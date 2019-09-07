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      Випуск новин за 17:00: Вишинський хоче повернутися в Україну. Протести під Одеською ОДА

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 вересня станом на 17:00 – Вишинський збирається повернутись в Україну та доводити свою невинуватість. Про це він заявив пропагандистам каналу "Росія 24" в Москві. Тисячі людей зібрались під Одеською ОДА. Вони підтримують звільненого з посади керівника Художнього музею Олександра Ройтбурда.

      Також у випуску:

      Нідерланди все-таки змогли допитати Володимира Цемаха. Про це повідомили у МЗС країни. Начальника протиповітряної оборони бойовиків, який причетний до збиття малазійського боїнга у 2014 році, нідерландські слідчі допитали за декілька днів до обміну.

      Журналісти помітили голову СБУ Івана Баканова, першого помічника президента Сергія Шефіра на дні народженні Григорія Суркіса поруч із найодіознішими опозиціонерами парламенту і головними, так званими, опонентами пропрезидентської партії. 

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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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