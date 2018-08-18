Випуск новин за 17:00: Володимир Путін у Відні. Затримання українського водія у Польщі
У випуску новин за 18 серпня станом на 17:00 – у Австрії відбудеться зустріч у нестандартному форматі керівників Росії та Німеччини Володимира Путіна та Ангели Меркель. Прес-конференції після зустрічі не буде, експерти також не очікують реальних домовленостей. Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП у Польщі, затримали.
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Джерело: 24 канал
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