Випуск новин за 17:00: Володимир Путін у Відні. Затримання українського водія у Польщі

У випуску новин за 18 серпня станом на 17:00 – у Австрії відбудеться зустріч у нестандартному форматі керівників Росії та Німеччини Володимира Путіна та Ангели Меркель. Прес-конференції після зустрічі не буде, експерти також не очікують реальних домовленостей. Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП у Польщі, затримали.

Також у випуску: Жертв трагедії у італійському місті Генуя стає більше. Львів оговтується після негоди, синоптики обіцяють знову грози. Олег Сенцов втрачає надію на звільнення і не вірить, що колись вибереться з колонії на Уралі.