Випуск новин за 17:00: Втрати на Донбасі. Гроші партіям за передвиборчу кампанію
У випуску новин за 5 жовтня станом на 17:00 – ворог продовжує атакувати наших військових на Донбасі – 32 обстріли за добу, один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення. Центральна виборча комісія поверне гроші партіям за передвиборчу кампанію.
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Джерело: 24 канал
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