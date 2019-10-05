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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ЦВК ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
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      Випуск новин за 17:00: Втрати на Донбасі. Гроші партіям за передвиборчу кампанію

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 жовтня станом на 17:00 – ворог продовжує атакувати наших військових на Донбасі – 32 обстріли за добу, один український воїн загинув і ще двоє отримали поранення. Центральна виборча комісія поверне гроші партіям за передвиборчу кампанію.

      Також у випуску:

      У Манчестері зробили спеціальні доріжки для телефонозалежних.

      Демократи вимагають у Дональда Трампа додаткових документів у рамках розслідування щодо імпічменту. 

      Через проведення марафону у Києві частково перекрили рух – закрили вулиці Трьохсвятительську та Володимирську, частково перекрили й Хрещатик.

      Систему електронних закупівель вирішили оновити, аби унеможливити махінації.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі ЦВК
      Джерело: 24 канал
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