Випуск новин за 17:00: Втрати на фронті. Акція на підтримку бранця Кремля Клиха
У випуску новин за 11 серпня станом на 17:00 – вчора на фронті загинув нацгвардієць – молодший лейтенант Роман Романенко. Про це повідомляють на сторінці ООС. Це вже сьомий загиблий військовий за час дії нового "режиму тиші". Під російським консульством в Одесі вимагають свободу Станіславу Клиху, якого затримали 5 років тому в РФ за надуманими звинуваченнями.
Також у випуску:
Нападник увірвався до мечеті у передмісті Осло і відкрив вогонь.
Міністерство закордонних справ обурено візитом Путіна в Крим, про це йдеться у заяві відомства.
У Дніпрі вантажівка протаранила швидку.
Джерело: 24 канал
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