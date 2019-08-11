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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 17:00: Втрати на фронті. Акція на підтримку бранця Кремля Клиха

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 серпня станом на 17:00 – вчора на фронті загинув нацгвардієць – молодший лейтенант Роман Романенко. Про це повідомляють на сторінці ООС. Це вже сьомий загиблий військовий за час дії нового "режиму тиші". Під російським консульством в Одесі вимагають свободу Станіславу Клиху, якого затримали 5 років тому в РФ за надуманими звинуваченнями.

      Також у випуску:

      Нападник увірвався до мечеті у передмісті Осло і відкрив вогонь.

      Міністерство закордонних справ обурено візитом Путіна в Крим, про це йдеться у заяві відомства.

      У Дніпрі вантажівка протаранила швидку. 

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      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Жертви Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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