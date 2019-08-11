Випуск новин за 17:00: Втрати на фронті. Акція на підтримку бранця Кремля Клиха

У випуску новин за 11 серпня станом на 17:00 – вчора на фронті загинув нацгвардієць – молодший лейтенант Роман Романенко. Про це повідомляють на сторінці ООС. Це вже сьомий загиблий військовий за час дії нового "режиму тиші". Під російським консульством в Одесі вимагають свободу Станіславу Клиху, якого затримали 5 років тому в РФ за надуманими звинуваченнями.

Також у випуску: Нападник увірвався до мечеті у передмісті Осло і відкрив вогонь. Міністерство закордонних справ обурено візитом Путіна в Крим, про це йдеться у заяві відомства. У Дніпрі вантажівка протаранила швидку.

Джерело: 24 канал