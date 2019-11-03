Випуск новин за 17:00: Закон про дитячі автокрісла. Шторм Амелі у Франції

У випуску новин за 3 листопада станом на 17:00 – перевозите дитину без автокрісла – готуйте гроші. Віднедавна за таке порушення українці мають платити 510 гривень, за повторне – майже удвічі більше. Десятки тисяч поселень без світла, повалені дерева, паралізовані автошляхи. На заході Франції вирує шторм Амелі.

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