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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      Випуск новин за 17:00: Закон про дитячі автокрісла. Шторм Амелі у Франції

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 листопада станом на 17:00 – перевозите дитину без автокрісла – готуйте гроші. Віднедавна за таке порушення українці мають платити 510 гривень, за повторне – майже удвічі більше. Десятки тисяч поселень без світла, повалені дерева, паралізовані автошляхи. На заході Франції вирує шторм Амелі.

      Також у випуску:

      У Миколаєві волонтер подарував військовим власний літак АН-2. Купив його ще чотири роки тому у збанкрутілої авіакомпанії.

      На Черкащині спалахнув конфлікт між істориками й монахинями. Усе через пам'ятник загиблим військовим, який навесні встановили у заповіднику Холодний Яр.

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      Теги: Стихійні лиха Новини Франції Випуск новин Законодавство
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