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Випуск новин за 17:00: Затримання зрадника. Жалоба у Ніжині через смерть підлітків

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 липня станом на 17:00 – в одній із військовий частин на Херсощині контррозвідка СБУ затримала бойовика окупованого Донецька, який приєднався до проросійських формувань у 2014-му році. В Ніжині через обвал плити у недобудові загинули троє підлітків, яким було від 12 до 14 років. В місті оголосили триденну жалобу.

Також у випуску:

Прооперували трьох бійців, які отримали найважчі поранення під час вибуху на рівненському полігоні.

Акторка Римма Зюбіна оприлюднила лист від Олега Сенцова.

На Закарпатті оголосили день жалоби у пам'ять за загиблими військовими на полігоні в Рівному.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 канал
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