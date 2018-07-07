Випуск новин за 17:00: Затримання зрадника. Жалоба у Ніжині через смерть підлітків

У випуску новин за 7 липня станом на 17:00 – в одній із військовий частин на Херсощині контррозвідка СБУ затримала бойовика окупованого Донецька, який приєднався до проросійських формувань у 2014-му році. В Ніжині через обвал плити у недобудові загинули троє підлітків, яким було від 12 до 14 років. В місті оголосили триденну жалобу.

Також у випуску: Прооперували трьох бійців, які отримали найважчі поранення під час вибуху на рівненському полігоні. Акторка Римма Зюбіна оприлюднила лист від Олега Сенцова. На Закарпатті оголосили день жалоби у пам'ять за загиблими військовими на полігоні в Рівному.