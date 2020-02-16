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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 17:00: Жертви буревію у Великобританії. Запровадження смертної кари в Китаї

      Випуск новин 1

      У випуску новин за 16 лютого станом на 17:00 – у Великій Британії другий день вирує шторм "Денніс". Під час буревію у Північному морі потонули двоє людей. Швидкість вітру подекуди в країні сягає майже 150 кілометрів на годину. У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу або поширення інфекції відтепер може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

      Також у випуску:

      В одному з сіл на Львівщині у ставку знайшли автівку з тілами чотирьох хлопців.

      Андрій Єрмак оприлюднив свою декларацію. Торік він отримав понад 200 тисяч гривень доходу.

      Суд у Керчі заарештував на десять діб українських рибалок, яких учора захопили прикордонники ФСБ в Азовському морі.

       

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      Теги: Випуск новин
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