Випуск новин за 17:00: Жертви буревію у Великобританії. Запровадження смертної кари в Китаї
У випуску новин за 16 лютого станом на 17:00 – у Великій Британії другий день вирує шторм "Денніс". Під час буревію у Північному морі потонули двоє людей. Швидкість вітру подекуди в країні сягає майже 150 кілометрів на годину. У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу або поширення інфекції відтепер може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.
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