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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 18:00: Акція "Хто замовив Гандзюк". Перемовини у Мінську

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 18:00 – у річницю нападу на активістку Катерину Гандзюк на стінах Херсонської міськради написали "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані". Місцева поліція на це не зреагувала, але напис пообіцяли залишити. У Мінську знову за столом перемовин зібралася тристороння контактна група. Говорять представники сторін, як завжди, за зачиненими дверима.

      Також у випуску:

      Майже 5 років тому школяр Данило Дідик загинув під час мирної ходи у центрі мирного Харкова.

      Рік тому у Херсоні невідомі напали на активістку Катерину Гандзюк.

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      Теги: Випуск новин Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона Мінськ
      Джерело: 24 канал
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