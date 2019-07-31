Випуск новин за 18:00: Акція "Хто замовив Гандзюк". Перемовини у Мінську

У випуску новин за 31 липня станом на 18:00 – у річницю нападу на активістку Катерину Гандзюк на стінах Херсонської міськради написали "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані". Місцева поліція на це не зреагувала, але напис пообіцяли залишити. У Мінську знову за столом перемовин зібралася тристороння контактна група. Говорять представники сторін, як завжди, за зачиненими дверима.

Також у випуску:

Майже 5 років тому школяр Данило Дідик загинув під час мирної ходи у центрі мирного Харкова.

Рік тому у Херсоні невідомі напали на активістку Катерину Гандзюк.