Випуск новин за 18:00: Акція протесту "евробляхарів". Виключення з фракції Бойка та Льовочкіна
У випуску новин за 20 листопада станом на 18:00 – власники автівок на єврономерах влаштували всеукраїнську акцію протесту, в усіх регіонах України вони блокували траси, перекривали рух та заважали роботі прикордонників. Народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з партії "Опоблоку" через об'єднання з партією Вадима Рабіновича "За життя".
Також у випуску:
До берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок контрабандних цигарок.
Верховна Рада відмовилась знімати недоторканність зі Станіслава Березкіна, якого підозрюють у корупції.
Джерело: 24 канал
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