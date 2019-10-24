Випуск новин за 18:00: Арахамію перевіли на детекторі брехні. Річниця заснування ООН
У випуску новин за 24 жовтня станом на 18:00 – Нардепи від "Слуги народу" Олександр Дубінський та Давид Арахамія пройшли перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі. Пройти поліграф парламентарі домовилися через взаємні звинувачення у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів від "Слуги народу".
Також у випуску:
Нові обличчя шукає Кабмін. Ще два тижні таке оголошення на своїй сторінці у фейсбук зробив глава уряду Олесій Гончарук.
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