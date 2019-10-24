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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 18: 00: Арахамию перевели на детекторе лжи. Годовщина основания ООН

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 18:00 – Нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия прошли проверку на детекторе лжи в прямом эфире. Пройти полиграф парламентарии договорились из-за взаимных обвинений во лжи относительно вероятного подкупа нардепов от "Слуги народа".

      Также в выпуске:

      Новые лица ищет Кабмин. Еще две недели назад такое объявление на своей странице в фейсбук сделал глава правительства Алексей Гончарук.

      blog_ava
      Давид Арахамия проходит проверку на полиграфе: онлайн-трансляция
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      Теги: Давид Арахамия "Слуг народа" проверят на полиграфе ООН Выпуск новостей
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