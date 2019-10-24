Выпуск новостей за 18: 00: Арахамию перевели на детекторе лжи. Годовщина основания ООН

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 18:00 – Нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия прошли проверку на детекторе лжи в прямом эфире. Пройти полиграф парламентарии договорились из-за взаимных обвинений во лжи относительно вероятного подкупа нардепов от "Слуги народа".

Также в выпуске: Новые лица ищет Кабмин. Еще две недели назад такое объявление на своей странице в фейсбук сделал глава правительства Алексей Гончарук.