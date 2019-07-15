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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 18:00: Аварії президентських кортежів. Нові рейтинги партій

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 липня станом на 18:00 – Зеленський не перший президент України, чий кортеж потрапляв у аварії. Авто супроводу Порошенка збивали людей двічі, а швидка з кортежу Януковича в'їхала у 2010 році в таксі. Свіжі рейтинги: 41,5% має партія "Слуга народу", 12,5% – за партію "За Опозиційну платформу "За життя", майже 9% – набирає "Голос", "Європейська Солідарність" трохи більше 8%.

      Також у випуску:

      14 липня авто з кортежу президента Володимира Зеленського протаранило автобус, у якому їхали діти.

      Суд у справі Кирила Вишинського, якого звинувачують у держзраді, перенесли.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Володимир Зеленський Петро Порошенко Віктор Янукович Віктор Ющенко Авто
      Джерело: 24 канал
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