Випуск новин за 18:00: Аварії президентських кортежів. Нові рейтинги партій
У випуску новин за 15 липня станом на 18:00 – Зеленський не перший президент України, чий кортеж потрапляв у аварії. Авто супроводу Порошенка збивали людей двічі, а швидка з кортежу Януковича в'їхала у 2010 році в таксі. Свіжі рейтинги: 41,5% має партія "Слуга народу", 12,5% – за партію "За Опозиційну платформу "За життя", майже 9% – набирає "Голос", "Європейська Солідарність" трохи більше 8%.
Також у випуску:
14 липня авто з кортежу президента Володимира Зеленського протаранило автобус, у якому їхали діти.
Суд у справі Кирила Вишинського, якого звинувачують у держзраді, перенесли.
Джерело: 24 канал
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