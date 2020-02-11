Випуск новин за 18:00: Чого чекати від Єрмака. Україна після провалу імпічменту Трампа

У випуску новин за 11 лютого станом на 18:00 – після відставки Андрія Богдана Офіс Президента очолив Андрій Єрмак. Що про нього відомо та чим він заслужив таке призначення – з'ясовували журналісти 24 каналу. Сенат США таки не проголосував за імпічмент Трампа. За словами експертів, українцям не варто хвилюватися, адже американсьий лідер не буде намагатися зближуватися з Росією.

Також у випуску: Чим Єрмак на посаді очільнику Офісу Президента кращий за Богдана: думка експерта.