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      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Випуск новин за 18:00: Чого чекати від Єрмака. Україна після провалу імпічменту Трампа

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 лютого станом на 18:00 – після відставки Андрія Богдана Офіс Президента очолив Андрій Єрмак. Що про нього відомо та чим він заслужив таке призначення – з'ясовували журналісти 24 каналу. Сенат США таки не проголосував за імпічмент Трампа. За словами експертів, українцям не варто хвилюватися, адже американсьий лідер не буде намагатися зближуватися з Росією.

      Також у випуску:

      Чим Єрмак на посаді очільнику Офісу Президента кращий за Богдана: думка експерта.

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      Теги: Офіс Президента Новини України Андрій Єрмак Випуск новин Новини США
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