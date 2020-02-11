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      Выпуск новостей за 18:00: Чего ждать от Ермака. Украина после провала импичмента Трампа

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 18:00 – после отставки Андрея Богдана Офис Президента возглавил Андрей Ермак. Что о нем известно и чем он заслужил такое назначение – выясняли журналисты 24 канала. Сенат США таки не проголосовал за импичмент Трампа. По словам экспертов, украинцам не стоит волноваться, ведь американский лидер не будет пытаться сближаться с Россией.

      Также в выпуске:

      Чем Ермак на посту главы офиса Президента лучше Богдана: мнение эксперта.

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      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Ермак Новости США Выпуск новостей
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