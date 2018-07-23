Випуск новин за 18:00: Довічне ув'язнення вбивці Ноздровської. Приходько судиться з Порошенком

У випуску новин за 23 липня станом на 18:00 – прокуратура Київської області змінила підозру Юрію Россошанському – ймовірному вбивці правозахисниці Ноздровської, замість 15 років він отримає довічне ув'язнення. Анастасія Приходько, вимагала видалити її з політичної реклами Петра Порошенка, але цього не зробили і тепер вона подала до суду.

Також у випуску: У Києві через зливи затопило дорогу біля метро Лівобережна, вода піднялась на понад 30 сантиметрів. Власника маршрутки, у якій загинуло 10 людей, відправили під домашній арешт. Російський суд переніс слухання справи Павла Гриба на три місяці.