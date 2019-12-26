Випуск новин за 18:00: Довіра та недовіра українців. Беркутівці в списку на обмін

У випуску новин за 26 грудня станом на 18:00 – фонд Демократичні ініціативи провів дослідження стосовно довіри і недовіри громадян. Більше, ніж нашій судовій системі, українці не довіряють тільки російським ЗМІ. До переліку на обмін українська сторона може включити беркутівців із так званої "Чорної роти".

Також у випуску: Російські ЗМІ повідомляють, що обмін полоненими відбудеться 29 грудня.