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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Довіра та недовіра українців. Беркутівці в списку на обмін

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 18:00 – фонд Демократичні ініціативи провів дослідження стосовно довіри і недовіри громадян. Більше, ніж нашій судовій системі, українці не довіряють тільки російським ЗМІ. До переліку на обмін українська сторона може включити беркутівців із так званої "Чорної роти".

      Також у випуску:

      Російські ЗМІ повідомляють, що обмін полоненими відбудеться 29 грудня.

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      Теги: Обмін полоненими Випуск новин Беркут
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