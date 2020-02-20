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      Випуск новин за 18:00: Ексберкутівця відпустили. Евакуйованих не пускають у Нові Санжари

      Випуск новин -

      У випуску новин за 20 лютого станом на 18:00 – суд відпустив під домашній арешт ексбійця спецпідрозділу "Омега" Володимира Косенка. Його підозрюють у вбивстві євромайданівця Олега Ушневича і пораненні активіста Віталія Гукова в лютому 2014 року. Мешканці Нових Санжарів досі блокують в'їзд до санаторію. Вони проти того, щоб евакуйовані українці проводили карантин на Полтавщині.

      Також у випуску:

      Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року стало переломним моментом Революції Гідності.

       

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      Теги: Повернення українців з Китаю Випуск новин Революція Гідності
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