Випуск новин за 18:00: Ексберкутівця відпустили. Евакуйованих не пускають у Нові Санжари
У випуску новин за 20 лютого станом на 18:00 – суд відпустив під домашній арешт ексбійця спецпідрозділу "Омега" Володимира Косенка. Його підозрюють у вбивстві євромайданівця Олега Ушневича і пораненні активіста Віталія Гукова в лютому 2014 року. Мешканці Нових Санжарів досі блокують в'їзд до санаторію. Вони проти того, щоб евакуйовані українці проводили карантин на Полтавщині.
Також у випуску:
Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року стало переломним моментом Революції Гідності.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі