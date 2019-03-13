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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Корупція в оборонці. 5 річниця Донецького майдану

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 березня станом на 18:00 – два тижні поспіль не вщухають пристрасті навколо розслідування журналістів Bihus.Info. І всі ці злочини прикривалися правоохоронними органами. 5 років тому цього дня на вулиці Донецька вийшов багатотисячний мітинг з тих, хто виступав за єдність України. Цього ж дня проросійські сепаратисти пролили першу кров українських патріотів.

      Також у випуску:

      Держдума Росії дозволила блокувати сайти, які поширюють так звані фейкові новини.

      Нардепи пропонують повернути до президентських бюлетнів графу "проти всіх".

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      Теги: Війна на Донбасі Євромайдан Новини Донецька Випуск новин Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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