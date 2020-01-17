Випуск новин за 18:00: Курс гривні на 2020 рік. Шанси Авакова стати прем'єром

У випуску новин за 17 січня станом на 18:00 – в НБУ вважають, що курс гривні цього року може зміцнитися. Журналісти дізнались, як це вплине на економіку та на скільки максимально може зміцнитися гривня. Експерт Сергій Фесенко сказав, якщо Олексій Гончарук піде у відставку, то в Арсена Авакова мало шансів обійняти посаду прем'єр-міністра.

Також у випуску: Рада звільнила Богдана Яременка з посади очільника комітету з закордонних справ.