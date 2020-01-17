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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Випуск новин за 18:00: Курс гривні на 2020 рік. Шанси Авакова стати прем'єром

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 січня станом на 18:00 – в НБУ вважають, що курс гривні цього року може зміцнитися. Журналісти дізнались, як це вплине на економіку та на скільки максимально може зміцнитися гривня. Експерт Сергій Фесенко сказав, якщо Олексій Гончарук піде у відставку, то в Арсена Авакова мало шансів обійняти посаду прем'єр-міністра.

      Також у випуску:

      Рада звільнила Богдана Яременка з посади очільника комітету з закордонних справ.

      Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини
      сьогодні
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      Теги: Арсен Аваков Випуск новин Гривня
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