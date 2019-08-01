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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 18:00: Монобільшість в Раді. Спецмито на паливо з РФ

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 1 серпня станом на 18:00 – вперше в сучасній історії нашої країни вся влада опинилася в руках президента. Бо його партія отримала цілковиту більшість у Верховній раді. Україна ввела спецмита на пальне з РФ. Таке мито може добре вдарити по прибутках Віктора Медведчука, який сумнівним шляхом у 2016 році вивів трубопровід з-під носа держави.

      Також у випуску:

      Чи можливий авторитаризм в Україні?

      Чи будуть у Раді 9-го скликання перебіжчики або тушки?

      Гість студії – політолог Олексій Мінаков.

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      Теги: Віктор Медведчук Верховна Рада Мито Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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