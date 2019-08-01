Випуск новин за 18:00: Монобільшість в Раді. Спецмито на паливо з РФ

У випуску новин за 1 серпня станом на 18:00 – вперше в сучасній історії нашої країни вся влада опинилася в руках президента. Бо його партія отримала цілковиту більшість у Верховній раді. Україна ввела спецмита на пальне з РФ. Таке мито може добре вдарити по прибутках Віктора Медведчука, який сумнівним шляхом у 2016 році вивів трубопровід з-під носа держави.

Також у випуску: Чи можливий авторитаризм в Україні? Чи будуть у Раді 9-го скликання перебіжчики або тушки? Гість студії – політолог Олексій Мінаков.

Джерело: 24 канал