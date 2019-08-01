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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Чи загрожує Україні авторитаризм: пояснення експерта

      68 Читать новость на русском
      Політолог Олексій Мінаков
      Політолог Олексій Мінаков / 24 канал

      Авторитаризм не народжується на рівному місці, тобто потрібно створити ґрунт, який буде його будувати. Для авторитарного режиму необхідно зробити хоча б дві базові речі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олексій Мінаков.

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      Політолог пояснив, що, по-перше, треба повністю контролювати медійний простір. Дуже яскравим прикладом є Росія, де пропаганда контролює все те, що транслюється на телебаченні, а також всі телеканали сконцентровані в одних руках. Другий ключовий момент при авторитаризмі – немає опозиції, як такої. Можна знову порівняти з Росією, де можуть не пускати на телебачення, вбивати чи підкуповувати.

      Не достатньо тільки перемогти на виборах та отримати монобільшість в парламенті, щоб побудувати авторитаризм. Тобто оці кроки, коли ми бачимо, що президент Володимир Зеленський відчитує чиновників у стилі Лукашенка, це все ж таки імітація гри в авторитарного діяча. Проте це не побудова авторитарної моделі в Україні,
      – розповів Олексій Мінаков.

      Експерт пояснив, що в Україні буде власний сценарій, бо є декілька запобіжників, які зроблять неможливими навіть спробу побудови авторитаризму. Яскравий приклад – це Янукович, коли він консолідував владу у власних руках та навіть фактично переписав Конституцію.

      Віктор Янукович
      Віктор Янукович

      "І це все не допомогло йому. Тобто спроба узурпації влади вона все одно приречена на провал в Україні через активне громадянське суспільство. У нас був не тільки один приклад Революції гідності, а ще Помаранчева революція. Тому запобіжником в нас є громадянське суспільство, яке не дасть скотитися в авторитаризм", – додав Мінаков.

      Результати парламентських виборів у інфографіці
      Результати парламентських виборів у інфографіці

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      Теги: Новини України Новини Росії Верховна Рада Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Віктор Янукович Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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