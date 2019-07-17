Випуск новин за 18:00: Новий конфлікт Зеленського у Миколаєві. Річниця збиття MH17

У випуску новин за 17 липня станом на 18:00 – Володимир Зеленський у своєму фірмовому стилі відзначився у Миколаєві, вступивши у суперечку з місцевими посадовцями. Спершу він на високих тонах поговорив із керівником аеропорту Миколаїв. Сьогодні минає п'ять років, як Росія збила літак малайзійських авіаліній рейсу МН17 у небі над Донбасом. Проте країна своєї провини не визнає і досі.

Також у випуску: Лефортовський суд Москви продовжив арешт дванадцятьом українським морякам ще на три місяці тримання під вартою.