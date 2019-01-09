Випуск новин за 18:00: Обіцянки кандидатів у президенти. Томос підписали всі члени Синоду
У випуску новин за 9 січня станом на 18:00 – 31 березня в Україні відбудеться перший тур голосування за майбутнього очільника держави. Кандидати в президенти вже встигли здивувати своєю політичною рекламою, у їх гаслах чимало популізму. Томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Вселенського патріархату. Тепер документ повернуть назад в Україну.
Також у випуску:
Політичний експерт проаналізував передвиборчу програму кандидата в президенти Володимира Зеленського.
Двоє українських нардепів потрапили у курйозну історію під час відпустки у Мексиці.
Під час фотографування з Томосом відбувся цікавий казус за участі Андрія Парубія та Олександра Петровського.
Джерело: 24 канал
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