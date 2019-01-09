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      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Випуск новин за 18:00: Обіцянки кандидатів у президенти. Томос підписали всі члени Синоду

      Випуск новин 86 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 18:00 – 31 березня в Україні відбудеться перший тур голосування за майбутнього очільника держави. Кандидати в президенти вже встигли здивувати своєю політичною рекламою, у їх гаслах чимало популізму. Томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Вселенського патріархату. Тепер документ повернуть назад в Україну.

      Також у випуску: 

      Політичний експерт проаналізував передвиборчу програму кандидата в президенти Володимира Зеленського.

      Двоє українських нардепів потрапили у курйозну історію під час відпустки у Мексиці.

      Під час фотографування з Томосом відбувся цікавий казус за участі Андрія Парубія та Олександра Петровського.

      Теги: Випуск новин Новини України Президентські вибори 2019 Томос
      Джерело: 24 канал
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