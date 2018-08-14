Випуск новин за 18:00: Оборонний бюджет США. Майно фігуранта справи Бойка арештували
У випуску новин за 14 серпня станом на 18:00 – Дональд Трамп схвалив оборонний бюджет на США наступний рік, Україна отримає 250 мільйонів доларів на покращення обороноздатності нашої країни. Латвійського мільйонера Василя Мельника підозрюють в розкраданні державних коштів, зловживанні службовим становищем, підробці документів.
Також у випуску:
У Лондоні біля будівлі парламенту невідомий на авто в'їхав у натовп.
Російська правозахисниця Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі.
В Італії обвалився автомобільний міст. За різними даними, загинули від десяти до двадцяти людей.
Джерело: 24 канал
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