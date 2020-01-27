Випуск новин за 18:00: Перший випадок коронавірусу в Україні. Зеленський у Польщі

У випуску новин за 27 січня станом на 18:00 – у столичній лабораторії сьогодні по обіді заявили про перший випадок коронавірусу в Україні. Проте згодом поспішили заспокоїти: це не новий штам і прийшов він не з Китаю. Президент Володимир Зеленський ще вчора прибув до Польщі, де з'їхалися делегації з 50 країн, аби вшанувати пам'ять жертв Голокосту.

Також у випуску: У Росії вирішили замінити людину, яка відповідала за український напрямок. У відставку, ймовірно, відправлять Владислава Суркова – особистого помічника Путіна. Росія поки інформацію не підтверджує.