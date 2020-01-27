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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 18:00: Перший випадок коронавірусу в Україні. Зеленський у Польщі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 18:00 – у столичній лабораторії сьогодні по обіді заявили про перший випадок коронавірусу в Україні. Проте згодом поспішили заспокоїти: це не новий штам і прийшов він не з Китаю. Президент Володимир Зеленський ще вчора прибув до Польщі, де з'їхалися делегації з 50 країн, аби вшанувати пам'ять жертв Голокосту.

      Також у випуску:

      У Росії вирішили замінити людину, яка відповідала за український напрямок. У відставку, ймовірно, відправлять Владислава Суркова – особистого помічника Путіна. Росія поки інформацію не підтверджує.

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      Теги: Випуск новин Голокост Новини Польщі
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