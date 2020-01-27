Выпуск новостей за 18:00: Первый случай коронавируса в Украине. Зеленский в Польше

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 18:00 – в столичной лаборатории сегодня после обеда заявили о первом случае коронавируса в Украине. Однако впоследствии поспешили успокоить: это не новый штамм и пришел он не из Китая. Президент Владимир Зеленский еще вчера прибыл в Польшу, где съехались делегации из 50 стран, чтобы почтить память жертв Холокоста.

Также в выпуске: В России решили заменить человека, который отвечал за украинское направление. В отставку отправляют Владислава Суркова – личного помощника Путина.