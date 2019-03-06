Випуск новин за 18:00: Підозра учаснику схеми в "Укроборонпромі". Законодавчий спам депутатів
У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – керівник "Оптимумспецдеталь", який фігурував у розслідуванні про корупцію в" Укроборонпромі", Андрій Рогоза отримав підозру в ухиленні від сплати податків, Депутати за п'ять років зареєстрували рекордну кількість у 13 тисяч ініціатив.
Також у випуску:
Найбезглуздіші депутатські ініціативи.
Петро Порошенко зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про корупцію в "Укроборонпромі" розповів гість політолог Микола Давидюк.
Джерело: 24 Канал
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