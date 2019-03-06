Випуск новин за 18:00: Підозра учаснику схеми в "Укроборонпромі". Законодавчий спам депутатів

У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – керівник "Оптимумспецдеталь", який фігурував у розслідуванні про корупцію в" Укроборонпромі", Андрій Рогоза отримав підозру в ухиленні від сплати податків, Депутати за п'ять років зареєстрували рекордну кількість у 13 тисяч ініціатив.

Також у випуску: Найбезглуздіші депутатські ініціативи. Петро Порошенко зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про корупцію в "Укроборонпромі" розповів гість політолог Микола Давидюк.