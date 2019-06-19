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      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Подання документів у ЦВК. Лібертаріанство команди Зеленського

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 червня станом на 18:00 – Партії "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Батьківщина" та "Слуга народу" юридично оформили своє право на участь у позачергових виборах до парламенту. Партія Президента України Володимира Зеленського вибрала своєю ідеологією лібертаріанство.

      Також у випуску:

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність".

      blog_ava
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      Теги: Слуга народу Парламентські вибори 2019 Випуск новин Володимир Зеленський ЦВК
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