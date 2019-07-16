Випуск новин за 18:00: Повернення Медведчука в політику. Рішення КСУ щодо декомунізації
У випуску новин за 16 липня станом на 18:00 – кум Путіна Віктор Медведчук присутній на політичній арені України, починаючи від президентства Кучми й донині. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чим небезпечне його повернення у велику політику. КСУ розглянув справу за поданням 46 нардепів щодо конституційності закону про декомунізацію. Суд визнав закон конституційним.
Також у випуску:
Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що упереджена українська влада викорінює російську мову.
Джерело: 24 канал
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