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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 18:00: Повернення Медведчука в політику. Рішення КСУ щодо декомунізації

      Випуск новин 115 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 липня станом на 18:00 – кум Путіна Віктор Медведчук присутній на політичній арені України, починаючи від президентства Кучми й донині. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чим небезпечне його повернення у велику політику. КСУ розглянув справу за поданням 46 нардепів щодо конституційності закону про декомунізацію. Суд визнав закон конституційним.

      Також у випуску:

      Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що упереджена українська влада викорінює російську мову.

       

       

      blog_ava
      Закон про мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні
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      Теги: Віктор Медведчук Новини політики Новини України Випуск новин Декомунізація Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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