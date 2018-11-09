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      Випуск новин за 18:00: Повернення "Партії регіонів". Скандал з вагітною журналісткою

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 18:00 – "Партія регіонів" заявила про своє повернення на політичну арену, лідером поновленої партії став Іван Міглазов. Дружина Генпрокурора Юрія Луценко народна депутатка Ірина Луценко відмовилась давати коментар вагітній журналістці 24 каналу Тетяні Шевченко, відштовхнувши її.

      Також у випуску:

      СБУ дізналася, кого Москва призначила переможцями виборів у псевдореспубліках. 

      Результати псевдовиборів в ОРДЛО.

       

      Теги: Ірина Луценко Випуск новин журналісти Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
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