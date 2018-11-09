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      Выпуск новостей за 18:00: Возвращение "Партии регионов". Скандал с беременной журналисткой

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 18:00 – "Партия регионов" заявила о своем возвращении на политическую арену, лидером обновленной партии стал Иван Миглазов. Жена Генпрокурора Юрия Луценко народный депутат Ирина Луценко отказалась давать комментарий беременной журналистке 24 канала Татьяне Шевченко, оттолкнув ее.

      Также в выпуске:

      СБУ узнала, кого Москва назначила победителями выборов в псевдореспубликах.

      Результаты псевдовыборов в ОРДЛО.

      Теги: Ирина Луценко Выпуск новостей Партия регионов журналисты
      Источник: 24 канал
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