Випуск новин за 18:00: Призначення Зеленського. Підсумки роботи Парубія
У випуску новин за 5 липня станом на 18:00 – Володимир Зеленський провів чистку в СБУ та Антимонопольному комітеті. А ще представив нового голову Донецької військово-цивільної адміністрації. Спікер парламенту Андрій Парубій підбив підсумки своєї роботи, адже останній тиждень останній робочий у каденції нинішньої Верховної Ради.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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