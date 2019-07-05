Випуск новин за 18:00: Призначення Зеленського. Підсумки роботи Парубія

У випуску новин за 5 липня станом на 18:00 – Володимир Зеленський провів чистку в СБУ та Антимонопольному комітеті. А ще представив нового голову Донецької військово-цивільної адміністрації. Спікер парламенту Андрій Парубій підбив підсумки своєї роботи, адже останній тиждень останній робочий у каденції нинішньої Верховної Ради.

Також у випуску: Рекордна кількість артистів йде на парламентські вибори.

Джерело: 24 канал