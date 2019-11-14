Випуск новин за 18:00: Прогалини бюджету 2020. Виключення Скороход зі "Слуги народу"

У випуск уновин за 14 листопада станом на 18:00 – за дві години вони розглянули і остаточно прийняли Державний бюджет на 2020 рік. "За" проголосували 280 депутатів, переважно зі "Слуги народу". Правки до документу в залі не розглядали, кажуть – зробили це на комітеті. Депутатку партії "Слуга народу" Ганну Скороход звинуватили в корупції. За це її хочуть виключити з фракції.

Також у випуску: На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті. Чому фракція "Голос" не проголосуала за бюджет-2020.