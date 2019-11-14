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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
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      Випуск новин за 18:00: Прогалини бюджету 2020. Виключення Скороход зі "Слуги народу"

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуск уновин за 14 листопада станом на 18:00 – за дві години вони розглянули і остаточно прийняли Державний бюджет на 2020 рік. "За" проголосували 280 депутатів, переважно зі "Слуги народу". Правки до документу в залі не розглядали, кажуть – зробили це на комітеті. Депутатку партії "Слуга народу" Ганну Скороход звинуватили в корупції. За це її хочуть виключити з фракції.

      Також у випуску:

      На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті.
       
      Чому фракція "Голос" не проголосуала за бюджет-2020.
      blog_ava
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      12535
      Теги: Слуга народу Бюджет 2020 Випуск новин
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