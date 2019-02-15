Випуск новин за 18:00: Прогнози на склад Ради у 2019. Політичні шанси Медведчука
У випуску нвоин за 15 лютого станом на 18:00 – експерти не беруться прогнозувати яким буде парламент 9 скликання, але квпевнені, що її склад буде точно роздробленим. Кум Путіна Віктор Медведчук має шанси повернутися у велику політику, попри справу про державну зраду.
Також у випуску:
За підозрюваного в організації вбивства Гандзюк очільника Херсонської ОДА Владислава Мангера внесли заставу у розмірі 2,5 мільйони гривень.
Джерело: 24 канал
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